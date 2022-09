Francesca Fialdini torna con "Da noi.. a Ruota Libera": «Raccontiamo storie di libertà»

Sabato 17 Settembre 2022, 16:17

Francesca Fialdini è pronta a tornare nelle case degli italiani con la nuova stagione di "Da noi.. a Ruota Libera". A partire dal 18 settembre su Rai1 alle 17:20 ogni domenica, il programma realizzato in collaborazione con Edemol Shine Italy, racconterà storie di volti noti del mondo delle spettacolo e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Crediti foto Assunta Servello via Ufficio stampa Daniele Mignardi Promopress Agency Crediti video: Ufficio stampa Daniele Mignardi Promopress Agency Music: «OnceAgain» from Bensound.com

