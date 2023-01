Francesca Fialdini, gli ospiti di "Da noi a ruota libera": da Cristiano Malgioglio a Nunzia De Girolamo

Domenica 15 gennaio, su Rai1, alle 17:20, si rinnova l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

A raccontarsi in questa nuova puntata saranno: Cristiano Malgioglio, artista poliedrico dagli innumerevoli talenti, in una nuova fase della sua carriera, dopo aver condotto su Rai3 ‘Mi casa es tu casa” ed ora nuovamente in giuria nel varietà di Rai1 “Tali e Quali”. Lunetta Savino, tra i protagonisti della seconda stagione di “Lolita Lobosco”, la serie tornata su Rai1 registrando ascolti straordinari, Pierpaolo Spollon, sempre più volto delle fiction Rai, protagonista tanto su Rai1 quanto su Rai2 con “Che Dio ci aiuti” e “La Porta Rossa 3”, e Nunzia De Girolamo, che, dal 21 gennaio, torna nella seconda serata del sabato di Rai1 con la nuova edizione di “Ciao Maschio”.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.