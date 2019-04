Gf, Francesca De André in lacrime dopo la diffida del padre Cristiano: «Vado fuori di testa»

Francesca De André in lacrime nella casa del Grande Fratello. La figlia di Cristiano De André ha infatti ricevuto una diffida dal padre e non può quindi raccontare la propria storia, di cui aveva comunque parlato più volte in tv. Pare che la diffida, lanciata ancora prima che Francesca entrasse nella casa, dia molto fastidio a Francesca che ha dovuto raccontare ai compagni di non poterne parlare.

Grande Fratello 2019 Fabrizia De Andrè rinuncia, la sorella Francesca entra nella casa: «Non ho paura di mio padre»

«Vado fuori di testa - ha detto in confessionale tra le lacrime - come tutti qua dentro raccontano la loro storia mi sembra normale raccontare la mia. Ma non posso. Mi sembra follia. Non ho pianto per un sacco di anni, non ho sfogato. Ho mantenuto il controllo quando non era normale che lo facessi. Non mi sono mai sentita bella quanto mia sorella e mio fratello, non mi sono mai sentita all’altezza».



