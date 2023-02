Fosca Innocenti 2, stasera in tv (venerdì 3 febbraio) su Canale 5 l'ultima puntata: le anticipazioni. Ecco come finisce la seconda stagione

Fosca Innocenti 2, stasera in tv venerdì 3 febbraio su Canale 5 alle 21.40 andrà in onda l'ultima puntata della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Incontrada. È il momento dei saluti per il vicequestore di Arezzo che si trova stasera a dare risposte alle troppe domande che erano rimaste aperte.

The Voice Senior, stasera in tv (venerdì 3 febbraio) su Rai1 lo show di Antonella Clerici: le anticipazioni

Fosca Innocenti 2, stasera in tv l'ultima puntata

l’ultimo episodio vede la protagonista difendere il suo casale dalle grinfie di Lapo. Ma intanto un nuovo omicidio bussa alla porta: un giovane profumiere è stato trovato senza vita. Chi è stato ad ucciderlo?

Lìepisodio di stasera è "Il re dei profumi" e vede la protagonista, interpretata da Vanessa Incontrata, impegnata sia sul fronte lavorativo che su quello privato. Fosca e Cosimo, più uniti che mai, affrontano una sfida che ormai sembra persa: Lapo ha infatti trovato un acquirente per il casale. Intanto in zona non si può mai stare tranquilli, e un altro caso di omicidio bussa alla porta. Questa volta lo scenario del delitto è un deposito di profumi e la vittima è un giovane talentuoso esperto profumiere, assassinato durante un concorso. L’autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all’infallibile olfatto di Fosca che ha percepito una particolarità sul luogo del delitto. Tra i finalisti del concorso due partecipanti, entrambi molto competitivi e critici nei confronti della vittima, potrebbero essere gli assassini. Il caso è molto intricato e Fosca deve vagliare anche la posizione del padre adottivo del ragazzo: famoso esperto di profumi e creatore di indimenticabili essenze, l’uomo sembra avere un lato torbido da nascondere.

Quei due - Edda e Galeazzo Ciano, stasera in tv su Rai 3: il docu-film sulla drammatica storia d'amore della coppia simbolo del Ventennio

La trama

Fosca ha nel frattempo aver ritrovato una giusta armonia con Cosimo (Francesco Arca). Argomenti di cuore a parte, i due devono fare i conti con la figura di Lapo (Giovanni Scifoni). Quest’ultimo è entrato in possesso di importanti documenti che assegnerebbero a lui il casale di Fosca. Ma non è tutto, perché l’uomo sembra aver trovato anche un acquirente per il casale. Oltre gli impegni professionali, anche i componenti della squadra si trovano alla resa dei conti delle loro scelte sentimentali e personali.

L'incognita trasloco

Finirà così stasera la seconda stagione di Fosca Innocenti. Riuscirà Fosca a restare ad Arezzo, mettendo ordine nella sua vita? Ma forse l'arrivederci ai protagonisti potrebbe essere unvece un addio alla città dove è interamente girata la fiction. Canale 5 trasmetterà stasera in prima serata il poliziesco interamente girato ad Arezzo, anche se la produzione targata Banijay Studios forse opterà per un cambiamento di location nella prossima stagione. Dai rumors pare ci sia stato un interessamento per Castiglione della Pescaia, e in effetti non è ancora arrivata nessuna chiamata all’amministrazione aretina, a confermarlo è l'assessore di Arezzo. Sarà proprio l’ultima puntata forse a svelare il mistero. Nella trama infatti potrebbero venire gettate le basi per un cambio di rotta. Un trasferimento che potrebbe essere innescato da esigenze di copione con la trama della seconda serie che già sembra preparare il terreno al trasloco. Il nocciolo della questione infatti è legato al casale di Montecchio dove vive Fosca, lo stesso che perso per debiti di gioco dal padre, il vice questore vorrebbe riacquistare ma che Lapo ha messo in vendita.