​Forum, il giudice Foti torna dopo la sospensione: «Ho dovuto risolvere molti problemi»

Il giudice Francesco Foti è pronto a tornare nella trasmissione televisiva Forum, dopo aver subito la sospensione dal programma a inizio 2019 a causa di un suo coinvolgimento in un'indagine su riciclaggio e bancarotta. Foti s'era ritrovato coinvolto nell'inchiesta a seguito di un'intercettazione ambientale. In un video pubblicato su Twitter dall'account ufficiale di Forum, Foti ha annunciato che presto sarà di nuovo uno dei protagonisti del programma condotto da Barbara Palombelli.

In questi mesi in tanti siete stati a scriverci chiedendoci notizie di Francesco Foti. Oggi abbiamo un messaggio per voi :) #forummediaset #forum pic.twitter.com/rfZcFEkGTD — Forum (@forummediaset) 3 dicembre 2019

Io non sono nemmeno indagato in quell'inchiesta eppure sono stato sbattuto con tanto di foto su tutti i giornali d'Italia, come un mostro, un delinquente

un’intercettazione ambientale in cui era stato sorpreso a parlare in un ristorante romano con Mariolino Leonardi, avvocato catanese arrestato. Le intercettazioni facevano parte di un'operazione più ampia denominata "London Windows", che verteva su riciclaggio e bancarotta.

», aveva detto il giudice dopo la pubblicazione di