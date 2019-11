Floriana Secondi a Domenica Live: «Ho avuto una storia con Teo Mammucari»

L’ex-gieffina Floriana Secondi torna a Domenica Live con Barbara D'Urso a cercare di fare chiarezza sul caso dello scandalo di alcune foto comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse, pubblicate recentemente da un uomo che dice di essere stato il suo fidanzato, cosa che però Floriana nega.

Regista stuprava attrici minorenni, l'ex Gf Floriana: «Io e Pino amici, ma lui è un millantatore»

Già nei giorni scorsi, su Facebook, l’ex-gieffina aveva pubblicato un lungo post: «…Senza nessuna ragione valida una persona spregevole che avevo con molta fatica allontanato/bloccato dalla mia vita si ripresenta violentemente per mezzo stampa ad infangare e screditare la mia persona ma anche donna e con tristezza anche madre divulgando foto false con promessa di un film a luci rosse truffando gli utenti perché a pagamento (nei suoi portali) dove annunciava l’uscita di un mio film con lui a luci rosse ....dopo due settimane ( che sono già passate..non è uscito nulla) ovvio io non l’ho mai fatto!!!!!».



A Domenica live, Floriana parla della sua vita sentimentale e cita anche una relazione con Teo Mammucari. Barbara D'Urso si stupisce: «Hai avuto una storia con Teo?». Immediata la risposta: «Certo, perché no? L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio».

L'attenzione, però, in studio è tutta per lo scandalo delle foto che vede Floriana protagonista. L'ex-gieffina

approfondisce l’accaduto e replica, foto per foto, alle dichiarazioni dell’uomo che ha pubblicato gli scatti, che invece ribadisce di essere stato fidanzato con lei per quattro anni.

«È venuto a una manifestazione - racconta Floriana - diceva che sua mamma era senatore. La mamma con me è stata solo gentile ed educata. Tutte le volte che mi incontrava, mi chiedeva se ero la fidanzata del figlio. Per me quella è stata cosa di una notte, non era quello che volevo altrimenti sarebbe diventato il mio fidanzato». E aggiunge: «Ci sono denunce molto forti».

Barbara D’Urso mostra alcune foto, che sono state inviate in redazione dall’uomo a sostegno della sua tesi. «Non sono foto amatoriali, chiamo a testimone un fotografo della Olycom», dice Floriana, che parla di “ricatto”. «Il ricatto quale è stato? Se tu mi fai vedere che dietro di te hai persone molto potenti, sono ricattata moralmente dalle cene alle quali mi portava con persone che diceva mi avrebbero aiutata».

Tra gli scatti, anche uno che Floriana dice essere stato realizzato dopo il terremoto del 2015. «In quel terremoto ho perso quello che avevo - afferma - ma non ho detto nulla perché c'è gente che lì ha perso la vita. Lui mi ha portata a parlare con il sindaco di Amatrice. Si è presentato con un fotografo quel giorno».

Non manca un momento di "attacco" a Barbara D'Urso. In uno degli sms di Floriana, inviati dall'uomo in redazione, ci sarebbero anche parole sgradevoli per la conduttrice. «Io mi fido di te, Barbara, per questo sono qui. Non è che la Rai non mi chiama - replica Floriana - potevo essere arrabbiata perché vedevo tanti miei colleghi qui nel tuo salotto, mentre non chiamavi me».

Si torna subito a parlare del presunto fidanzamento. L’uomo sostiene che anche sua madre sapeva della relazione tra i due.

«Lui è omosessuale - dichiara Floriana - Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per di nascondere il suo modo di vivere».

