Flavio Montrucchio, età, carriera, vita privata, il Grande Fratello: il conduttore ospite a La vita in diretta

È tornato anche oggi (23 febbraio) l'appuntamento con “La vita in diretta”, il programma condotto da Alberto Matano in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 17.05. Dai fatti di attualità ai racconti di cronaca, il conduttore ha approfondito le ultime notizie insieme a molti ospiti presenti in studio. Tra questi, anche il conduttore e attore Flavio Montrucchio.

Chi è Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio è nato il 15 maggio 1975 (quindi ha 48 anni) a Torino. Si affaccia per caso al mondo dello spettacolo, partecipando nel 2001 alla seconda edizione del Grande Fratello, risultando vincitore. Studia recitazione e per 5 anni, dal 2002 al 2007, recita nella longeva fiction di Canale 5 CentoVetrine.

La carriera

Si dedica anche al teatro e recita in diverse fiction televisive. A teatro, in particolare, ha successo come protagonista di musical come Grease e Aladdin. Dal 2014 ha inizio la carriera come conduttore televisivo: in quell'anno conduce, con Elisa Isoardi, in prima serata su Rai 1 l'evento musicale Una notte per Caruso, esperienza che replica nel 2015.

Nello stesso anno conduce il 58° Zecchino d'Oro e nel successivo 24 dicembre lo speciale natalizio, entrambi su Rai 1. L'anno successivo, nel 2016, conduce la 59ª edizione del Festival di Castrocaro. Dal 2019 conduce ed è il volto del dating per eccellenza Primo appuntamento, con ottimi riscontri di critica e ascolti. Entra poi a far parte della famiglia di Bake Off Italia - Dolci in forno e conduce nel 2020 il nuovo Bake Off Italia - All Stars Battle. Nel dicembre dello stesso anno eredita da Katia Follesa la conduzione di Junior - Bake Off Italia.

Vita privata

Dall'11 ottobre 2003 è sposato con la conduttrice televisiva e showgirl Alessia Mancini, dalla quale ha avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l'8 aprile 2015.