Flavio Montrucchio a Vieni da me, gaffe di Caterina Balivo: imbarazzo in studio

Flavio Montrucchio, conduttore della nuova serie di "Primo appuntamento", si è confessato a Vieni da Me da Caterina Balivo. Montrucchio ha ripercorso la propria carriera, dal Grande Fratello in poi, raccontanto qualche aneddoto: «Ho lavorato con quelli bravi, come Virna Lisi. Mi ha insegnato molto. Una volta doveva darmi uno schiaffo e mi dice che, non sapendo fare le cose finte, lo schiaffo me l’avrebbe dato davvero. Arriviamo sul set e abbiamo dovuto interrompere le riprese per 4-5 ore perché io avevo la faccia talmente rossa che non si poteva andare avanti».

Flavio Montrucchio torna in tv: il debutto con “Primo Appuntamento”

Piccola gaffe invece per Caterina Balivo: nel corso della trasmissione è andato in onda il video di un tale Andrea, che ha relizzato un videomessaggio per Montrucchio, il quale però non si ricordava assolutamente chi fosse. «Dopo ti do il numero tu lo chiami e ti fa vedere delle foto di lui da piccolo… ma proprio non te lo ricordi?», ha chiesto la Balivo, imbarazzata. «Guarda i miei amici stretti stretti si contano sulle dita di una mano…», ha risposto lui.



Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA