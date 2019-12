Fiorello, stasera a VivaRaiPlay! ospita Tiziano Ferro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si torna in diretta con Tiziano Ferro!». Lo annunciasu Twitter, anticipando l’ospite di stasera a, lo show disponibile sulla piattaforma digitale RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì in diretta dalle 20.35. Lo stesso Tiziano Ferro, sempre su Twitter, ha annunciato la sua partecipazione con un gioco di schermi di cellulare, coprendo il suo volto con quello di Fiorello.Lo showman, durante la puntata odierna di Viva Asiago10! (trasmissione disponibile sempre su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì in tarda mattinata), ha anticipato anche che venerdì ospiterà i cantanti, che duettano assieme in «Non sono Marra». Durante la puntata di stamattina di Viva Asiago10!, Fiorello ha poi commentato la nomina della più giovane donna a capo del Governo finlandese: «Le donne hanno una marcia in più, e lo si vede già da quando sei bambino - ha detto - la femmina, a 11 mesi, già legge la Bibbia e Guerra e Pace. Noi maschietti a 4 anni diciamo solo mamma, papà… ». Ospite della rassegna stampa di Viva Asiago10! è stato l’attore Edoardo Leo, che ha parlato anche delle tre puntate di Ognuno è perfetto, in onda su Rai1 dalla settimana prossima.