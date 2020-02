Sanremo, Fiorello bacia Tiziano Ferro: «C'è del bacismo». Il cantante: «Scusa Victor»

Il medley di Tiziano Ferro finalmente in prime time, poi il duetto con Fiorello e il bacio sulle labbra che ufficializza davanti a tutta Italia la pace fatta. Questa sera Tiziano Ferro (complice probabilmente l'incidente sull'orario delle sue precedenti uscite) propone il medley di tre suoi grandi successi in prima serata. Sale sul palco che sono appena passate le 22 e intona in sequenza "L'ultima notte al mondo", "Ti scatterò una foto" e "L'amore è una cosa semplice".

L'Ariston canta e gli batte le mani anche a scena aperta. Lui sorride appagato ed appare decisamente più carico delle sere precedenti. Alla fine il teatro Ariston gli tributa una standing ovation. Fiorello lo raggiunge sul palco e lui confessa: «Vinsi un'autoradio cantando "Finalmente tu"». I due la cantano insieme e concludono con un bacio sulle labbra. Fiorello conclude: «C'è del bacismo». E Tiziano: «Avevamo detto ad un centimetro. Scusa Victor», dice rivolto al marito.



