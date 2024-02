Fiorello a Viva Rai2 ironizza su Biggio conduttore di “Una voce per San Marino”: «Se Amadeus è Belzebù, lui è Voldemort»

Lo sapevamo già che la performance di Fabrizio Biggio a “Una voce per San Marino” sarebbe stata oggi oggetto dell'iromnia di Fiorello a Viva Rai 2. E non ci sbagliavamo. Una serata movimentata quella della finale della competizione che, tra un errore e l’altro, ha visto trionfare i Megara e al secondo posto Loredana Bertè.

Fiorello ironizza su Biggio conduttore di Una voce per San Marino

«Pensate che nella mia classifica personale di gradimento televisivo il ballo del qua qua di John Travolta è penultimo - parte subito lo showman che poi continua con l'ironia attraverso titoli di quotidiani (falsi) -.

E non finisce qui, perché lo showman parla anche di provvedimenti successivi: «Il cachet di Biggio è stato devoluto in beneficenza a coloro che hanno visto l'intera serata. Mattarella ha mandato scuse ufficiali ai vertici della Repubblica di San Marino. E Biggio alla fine è stato accompagnato fuori dalla polizia bendato, affinché non vedesse la strada del ritorno...». E infine, ha concluso: «Se Amadeus è Belzebù, Biggio è Voldemort».