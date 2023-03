Giuseppe Fiorello presenta «I cacciatori del cielo» e il suo primo film da regista «Stranizza d’amuri» contro gli stereotipi sulla Sicilia mafiosa

Giuseppe Fiorello attore e anche regista. Nel corso della trasmissione «Da noi… a ruota libera», trasmissione Rai condotta da Francesca Fialdini, il fratello di Rosario Fiorello ha proclamato un doppio annuncio. Il primo riguarda il docu-film di Rai1 «I cacciatori del cielo», il secondo è il film «Stranizza d’amuri» che lo vede per la prima volta alla regia: «Con questo mio film racconto l’umanità e scardino gli stereotipi sulla Sicilia, accostata alla mafia», spiega Fiorello.



Beppe Fiorello si racconta

«Tra recensioni e critiche meravigliose qualcuno si è chiesto cosa centrassi con i gay. Questa cosa mi ha fatto pensare. Perché, in realtà, con l’umanità siamo tutti al centro, centriamo tutti con tutti, perché siamo esseri umani. Questa cosa mi ha colpito: non voglio essere specialista di qualcosa, ho sempre raccontato storie di cuore, di pancia. E, inoltre, ho raccontato anche la nascita di Arcigay, il movimento più grande per i diritti degli omosessuali, qualche mese dopo il delitto di Giarre, in Sicilia, la mia terra spesso accostata a quello stereotipo orribile che è la mafia». Così Giuseppe Fiorello, ospite a «Da noi… a ruota libera» per presentare, il docu-film di Rai1 ‘I cacciatori del cielo’ e il film ‘Stranizza d’amuri’ che lo vede per la prima volta alla regia.

Chi è Beppe Fiorello



Beppe Fiorello all’anagrafe Giuseppe Fiorello, nasce a Catania il 12 marzo 1969 e ha compiuto questo mese 54 anni. Fratello minore di Rosario Fiorello e di Catena Fiorello, nasce da Nicola e Rosaria, che provenivano rispettivamente da Letojanni e Giardini-Naxos, entrambi in provincia di Messina.

Giuseppe Fiorello ha cominciato la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento con Radio Deejay nel 1994.



Sempre quell’anno ha condotto il Karaoke sostituendo suo fratello Rosario Fiorello. Debutta sul grande schermo nel 1998 con il film L’ultimo Capodanno e sempre nel ‘98 ha un ruolo nella fiction Ultimo. Tra il 2007 e il 2008 lo vediamo spesso al centro del mondo dello spettacolo. Interpreta diversi ruoli, sia per il cinema, sia per la tv. E’ stato protagonista della serie biopic Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, uscito nel 2007, per poi passare al film per la TV La vita rubata.Tra queste, non si dimenticano le tipiche miniserie Rai. Durano due serate, magari consecutive, in cui si percorrono le vicende legate ad un’unica storia: due puntate per un grande “romanzo.”E’ il caso per serie tv come Il bambino della domenica, andato in onda domenica 18 e lunedì 19 maggio 2008 su Rai 1.

Sempre nel 2008 è nel cast di Baaria. Nel 2011 presta la sua voce al pinguino protagonista di Happy Feet 2 e l’anno successivo torna al cinema con Magnifica presenza. Nel 2013 continua a dare vita e voce alle grandi leggende realmente esistite. Ne abbiamo avuto prova quando è stato il protagonista della miniserie Volare – La grande storia di Domenico Modugno. Proprio in questa occasione Beppe Fiorello ha interpretato il grande artista della musica italiana.

TRAILER UFFICIALE del Film.

Questo vi porta dritti al cuore della storia.

Per me è stato un pezzo di vita bellissima, poetica, gioiosa, sofferta e indimenticabile!



Qui la versione integrale del Trailer. https://t.co/btToxEX3RU#stranizzadamuri

dal 23 Marzo #soloalcinema. pic.twitter.com/Hk79eFHCq3 — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) March 11, 2023

La fiction racconta la storia del cantautore pugliese ed è uscita nel 2013. E ancora, procede con i biopic: nel 2015 interpreta Paolo Borsellino in Era d’estate. Nel 2019 Beppe Fiorello ha partecipato a Sanremo insieme a Paola Turci. Nel 2021, dopo più di trecento spettacoli in tutta Italia, ha portato in TV lo show Penso che un sogno sia così.