Fiorello sul Nove? Il manager Discovery: «Lui è un talento incredibile, ma difficile da inserire nel nostro palinsesto»

«Fiorello è un talento incredibile ma in questo momento storico è difficile da inserire nel palinsesto di Nove». Così Alessandro Araimo, managing director Sud-Europa Warner Bros. Discovery, intervenendo al festival della tv di Dogliani. «Posto che non l'ho mai incontrato - ha osservato - il problema è che se ti siedi con Fiorello devi avere un progetto chiarissimo in testa da discutere...».

Inoltre «essendo lui così bravo ha anche delle idee molto forti su quello che vuole fare.

SANREMO

«Sulla carta penso che il festival di Sanremo sia contendibile, ma francamente non è una tipologia di contenuto che a noi interessa, sicuramente non nel breve», ha detto ancora Araimo: «Al di là di quello che può essere l'accordo con il Comune e quant'altro, la questione è l'intera macchina che sta dietro la produzione del festival. Un discorso è prendo il festival faccio un investimento importante ma mi fa il 50% di share e ci rientro alla grande. Se mi fa il 30% di share, che comunque è difficilissimo da fare, già non ci rientro più». «Rai è in grado di garantire quella cassa di risonanza tale e quel numero di talent in house che può avere la speranza di fare uno show che possa fare il 50% di share, poi farà il 54, il 70, il 48 ma sicuramente non farà il 30. Per noi è diverso, mettere un investimento così e non avere quella capacità di risonanza diventa molto rischioso», ha precisato Araimo.