Fiorello, Biggio e Casciari in missione nello studio di "Ballando con le Stelle"

Martedì 12 Dicembre 2023, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 13:13

Il funzionamento di ‘Ballando con le Stelle’ non vi è ancora chiaro? Tranquilli, ci pensa ‘Viva Rai2!’. Fiorello, Biggio e Casciari si sono infatti intrufolati nello studio del noto programma Rai per recuperare il regolamento ufficiale dello show. Il risultato è una clip esilarante in cui accade di tutto: da Fiorello che diventa ballerino per un giorno a Biggio che lo giudica, passando per lo showman stesso che lascerà qualche nota poco simpatica ai veri giudici, Mariotto e Lucarelli compresi. I tre sentono poi la voce di Milly Carlucci e se la danno a gambe, mentre la fuga di Biggio finisce contro la scenografia. Immagini RaiPlay www.raiplay.it



