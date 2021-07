Stasera in tv martedì 6 luglio su Rai 4, «La ragazza del treno»: curiosità e trama del film con Emily Blunt

Martedì 6 Luglio 2021, 10:58

Stasera in tv andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «La ragazza del treno» del 2016. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Tate Taylor. La pellicola è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Paula Hawkins e pubblicato nel 2015. Principali interpreti del film sono Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans e Justin Theroux.

La trama

Un divorzio e le macerie che esso lascia nel cuore della donna che lo ha appena vissuto. Rachel Watson, interpretata da Emily Blunt, è giovane ma non ha ancora superato il tradimento del suo ex marito, la fine del suo matrimonio e il fatto che questi si sia prontamente risposato. Ogni giorno Rachel prende il treno per andare a lavoro, a New York, e ogni giorno il treno passa dalla sua vecchia casa. La casa in cui viveva con il marito, che vive ancora lì, con la sua nuova moglie e la figlia. Poi Rachel inizia a guardare oltre e nota un'altra casa, dalla finestra scorge la coppia che vi abita e inizia a sognare. Un giorno, mentre il treno passa, vede qualcosa di sconvolgente, qualcosa che la riempie di rabbia. La mattina successiva, si sveglia con un terribile mal di testa, varie ferite e contusioni, e non ricorda nulla della sera prima.

Curiosità

Le riprese del film sono iniziate il 4 novembre 2015 a New York City, proseguendo poi nelle città di White Plains, Hastings-on-Hudson e Irvington, tutte nello stato di New York. Diversamente dal romanzo, ambientato a Londra, la storia del film viene spostata a New York.

