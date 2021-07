Stasera in tv martedì 6 luglio su Italia 1, «Hunger Games - Il canto della rivolta»: curiosità e trama del film con Jennifer Lawrence

Martedì 6 Luglio 2021, 10:39

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Hunger Games - Il canto della rivolta» prima parte del 2014. Settimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Francis Lawrence. La pellicola è il sequel del film del 2013 «Hunger Games: La ragazza di fuoco», ed è la trasposizione cinematografica del romanzo distopico «Il canto della rivolta», scritto da Suzanne Collins e ambientato in un futuro post apocalittico.

La trama

Il terzo capitolo della saga Hunger Games traspone sul grande schermo la prima parte del romanzo, il terzo della trilogia, “«Il canto della rivolta» di Suzanne Collins. Katniss Everdeen, sopravvissuta agli Hunger Games, adesso è fuori dall'arena. Katniss si rifugia nel Distretto 13, ma è tutt'altro che al sicuro. Capitol City vuole vendicarsi. Mentre Johanna e Peeta sono tenuti prigionieri nelle mani di Snow, Katniss incontra la Presidente Coin che la convince a guidare la ribellione dei distretti. Nuovo simbolo di ribellione per il popolo, Katniss, insieme a Gale, Finnick e Beetee, è pronta a iniziare una guerra che porterà certamente morte e distruzione ma che sembra essere l'unica via per gli abitanti di Panem di riconquistare la libertà.

Curiosità

Le riprese iniziate il 23 settembre 2013 ad Atlanta sono terminate il 20 giugno 2014 a Berlino. La parte 1 è stata girata in contemporanea alla parte 2. Il 14 dicembre 2013 le riprese hanno avuto luogo all'Hotel Marriott Marquis di Atlanta. Philip Seymour Hoffman, che interpreta Plutarch Heavensbee, è morto il 2 febbraio 2014 a New York. Ma la Lionsgate ha dichiarato che le sue scene per la Parte 1 erano già state completamente girate prima della morte.

