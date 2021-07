Stasera in tv martedì 6 luglio su Rai 2, «Immenhof - L'avventura di un'estate»: curiosità e trama del film con Leia Holtwick

Martedì 6 Luglio 2021, 10:59

Stasera in tv andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Immenhof - L'avventura di un'estate» del 2019 di Sharon von Wietersheim.

La trama

Lou, interpreatta da Leia Holtwick, e le sue due sorelle, con difficoltà, cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia. Mentre sta portando al pascolo i suoi cavalli, Lou ne trova uno in pericolo, impantanato nella palude. Con l'aiuto di un suo amico riesce a liberarlo e a tirarlo fuori da lì. Purtroppo si viene a scoprire che il cavallo, un purosangue da corsa, appartiene al signor Mallinckroth, ex socio di suo padre e proprietario di una famosa scuderia. L'improvviso cambio comportamentale del cavallo fa credere a Mallinckroth che ciò non possa altro che dipendere dal precipitoso salvataggio fatto da Lou. Vecchi rancori e un debito che il defunto padre non era riuscito ad onorare metteranno le ragazze in seria difficoltà.

Curiosità

Nata a Fort Stewart, Georgia (Usa), la regista Sharon von Wietersheim si è trasferita in Germania all'età di tre anni. Ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia al Residenztheater di Monaco ha in seguito preso lezioni di recitazione.Ha quindi lavorato come sceneggiatrice, regista e produttrice dall'inizio degli anni '90. Nel 1994 ha fondato la compagnia Rich And Famous Overnight Filmproduktionsgesellschaft mbH, con sede a Monaco di Baviera.

