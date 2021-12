Mercoledì 8 Dicembre 2021, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 16:19

Moltissime le offerte in tv per i giorni delle Feste sia sulle generaliste che sulle piattaforme. Vediamo quali sono i programmi di spicco, le novità, gli arrivi.

Su Rai1, domenica: Serata Telethon (12 dicembre); I Soliti Ignoti – Speciale Telethon (19 dicembre); Maleficent – Signora del Male (26 dicembre, film Disney); Il giro del mondo in 80 giorni (2 gennaio, fiction tV). Lunedì: Blanca (20 dicembre, serie tv); Cenerentola (27 dicembre, film Disney), Sabato, domenica e lunedì (3 gennaio, film commedia). Martedì: Non ti pago (21 dicembre, film commedia); Meraviglie – La Penisola dei Tesori (28 dicembre, nuovo ciclo di puntate). Mercoledì: Sanremo Giovani (15 dicembre); Tutto il mio folle amore (22 dicembre, film); I fratelli di Filippo (29 dicembre, film); Il ritorno di Mary Poppins (5 gennaio, film). Giovedì: Un professore (16 dicembre, fiction TV); The Voice Senior (23 dicembre); La bella e la bestia (30 dicembre, film Disney); I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (6 gennaio). Venerdì: The Voice Senior (17 dicembre); Santa Messa di Natale (24 dicembre), L’Anno che Verrà (31 dicembre). Sabato: Ballando con le stelle (18 dicembre); Stanotte a…Napoli (25 dicembre, speciale con Alberto Angela); Danza con me (1° gennaio, show di Roberto Bolle).

Su Rai2, Domenica: N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (19 dicembre); Feliz NaviDAD (26 dicembre, film); N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (2 gennaio). Lunedì: Kalipé – A passo d’uomo (dal 20 dicembre, tutti i lunedì, quindi in onda anche il 27 dicembre e il 3 gennaio). Martedì: Il Circolo degli Anelli – Sotto l’Albero (21 dicembre); Un’ora sola vi vorrei (dal 28 dicembre, ogni martedì, quindi anche il 4 gennaio, show di Enrico Brignano). Mercoledì: Mare fuori (22 dicembre, ultima puntata serie TV); Delitti in paradiso – Speciale feste (29 dicembre); The Good Doctor + The Resident (5 gennaio). Giovedì: Chrismas Waltz (23 dicembre, film); Alla ricerca di Dory (6 gennaio, film). Venerdì: The Good Doctor e replica Instinct (17 dicembre); Un Natale senza tempo (24 dicembre, film); Gli aristogatti (31 dicembre, film Disney). Sabato: S.W.A.T. + Clarice (24 dicembre e 1° gennaio).

Infine su Rai3, domenica: Che tempo che fa (19 dicembre); Concerto Bollani (26 dicembre). Lunedì: Report (20, 27 dicembre e 3 gennaio). Martedì: #Cartabianca (21 dicembre); Alita – Angelo della battaglia (28 dicembre, film). Mercoledì: Chi l’ha visto (22 dicembre); Invito al viaggio (29 dicembre, concerto in onore di Franco Battiato). Giovedì: Città segrete (23 e 30 dicembre); Un giorno di pioggia a New York (6 gennaio, film). Venerdì: Circo di Montecarlo (24 e 31 dicembre). Sabato: Sapiens – Un solo pianeta (18 dicembre, ultima puntata).

MEDIASET

C’è posta per te dovrebbe iniziare sabato 8 gennaio 2022, dando il via – di fatto – al segmento invernale della stagione tv di Canale 5. "All together now", iniziato lo scorso 31 ottobre, proseguirà fino al 19 dicembre nel suo naturale meccanismo. A queste 8 puntate si aggiunge uno special chiamato "All together now Kids" in onda sabato 25 dicembre. La tradizione vuole anche che il 24 dicembre, giorno della Vigilia, su Canale 5 venga proposto il "Concerto di Natale" in Vaticano che quest’anno giunge alla sua 29ma edizione. Si arriva quindi all’incognita sulla prosecuzione del "Grande Fratello VIP"; i listini Publitalia non parlano di un imminente finale, né danno riferimenti temporali precisi, ma si limitano a confermare il doppio appuntamento settimanale di prime time al lunedì e al venerdì.

Per quanto riguarda le fiction, continuerà "Tutta colpa di Freud – La serie" (basato sull’omonimo film di Paolo Genovese uscito 7 anni fa nei cinema) in onda il mercoledì fino al 22 dicembre. Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora sono i mattatori del riadattamento televisivo dell’omonimo lungometraggio di Paolo Genovese. Altra serie tv, "New Amsterdam" che è stata confermata su Canale 5 per la quarta stagione.

Nelle altre fasce, il preserale è confermato, al timone resta Gerry Scotti e il suo "Caduta Libera". Nell’access prime time "Striscia la Notizia" avrà in conduzione Sergio Friscia e Roberto Lipari fino a metà dicembre per poi passare il testimone alla storica coppia Greggio e Iacchetti.

Il daytime mattutino vede "Mattino cinque" in onda fino a poco prima del periodo culmine delle feste, ma sempre dal listino Publitalia ricompare il titolo "Morning news", il contenitore condotto da Simona Branchetti che ha mantenuto accesa la fascia 8,45/11 per tutta la scorsa estate. Al pomeriggio, lo schema si manterrà simile agli altri anni: "Uomini e Donne", "Amici" e "Pomeriggio 5" proseguiranno fino a poco prima del picco delle feste lasciando poi spazio ai TV movie a tema natalizio.

Su Rete4, "Controcorrente" in prima serata condotto da Veronica Gentili si fermerà il 19 dicembre e riprenderà dal 9 gennaio 2022. "Quarta repubblica" con Nicola Porrò si fermerà il 20 dicembre e riprenderà dal 10 gennaio 2022. "Fuori dal coro" con Mario Giordano è arrivato allo allo stop il 7 dicembre per tornare l’11 gennaio 2022. "Dritto e rovescio" con Paolo del Debbio si fermerà il 16 dicembre per tornare il 13 gennaio prossimo e "Quarto Grado" con la coppia Nuzzi/Viero si fermerà il 17 dicembre e tornerà il 14 gennaio.

Il palinsesto di Italia 1 per le feste conferma "Le Iene" nel doppio appuntamento settimanale al martedì e venerdì più due speciali in onda a dicembre condotti da Giulio Golia.

Mediaset da quest’anno ha la possibilità di trasmettere inoltre l’intera Coppa Italia. Nelle giornate del 14, 15 e 16 dicembre la rete riserverà molti spazi ai match della competizione calcistica per i sedicesimi di finale. A proposito di sport, sono confermati "Pressing" e "Tiki Taka". Tra i film pronti per le feste: Now You see me 1 e 2, Moschettieri del Re – La penultima missione, Braven, Aldo Giovanni e Giacomo in La banda dei babbi Natale, Live! Corsa contro il tempo, The Grinch, il Ciclone e immancabilmente venerdì 24 dicembre la vigilia con Una poltrona per due.

Netflix, il calendario delle novità di dicembre: serie tv, film e documentari

NETFLIX

Tra serie tv e film a dicembre su Netflix c’è l’imbarazzo della scelta. Si parte con il finale de "La casa di carta" e di "Lost in Space", si prosegue con la seconda stagione del fantasy "The Witcher" e di "Emily in Paris". Tutta nuova è la docu-serie "Stories of a Generation" con Papa Francesco, disponibile da Natale. Quanto ai lungometraggi, da non perdere "Il potere del cane" di Jane Campion, l’ultimo di Paolo Sorrentino, "È stata la mano di Dio", "The Unforgivable" con una Sandra Bullock nei panni di una donna che deve ricostruirsi una vita dopo vent’anni di prigione. E il catastrofico "Don’t Look Up" con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio astronomi.



Altra serie dal 10 dicembre, "Questi ruggenti anni Venti" che racconta le vicende di otto ventenni in cerca di successo ad Austin, durante la “nuova normalità” post 2020. I giovani coinquilini imparano a conoscersi e aiutarsi per affrontare insieme i momenti complicati e divertenti di quest’età così speciale: dopo tutto i vent’anni si vivono una volta sola.

Dal 17, al via la seconda stagione di "The Witcher "mentre dal 22 parte quella di "Emily in Paris": Lily Collins riprende il ruolo di Emily Cooper, l’americana che adora Parigi e che dopo il trasferimento.

Dal 24 dicembre, al via il coreano "The Silent Sea". Un gruppo di astronauti deve portare a termine una missione sulla Luna: gli abitanti non danno più segni di vita, compresa la sorella della protagonista. Che cosa è accaduto?

Il 25 invece sarà la volta di "Stories of a generation" con Papa Francesco. La docu-serie, ispirata al libro "Sharing the Wisdom of Time" di Papa Francesco, ospita persone comuni e grandi nomi, come Martin Scorsese, che svelerà aspetti della sua vita in un’intervista intima diretta dalla figlia e regista Francesca. Il narratore d’eccezione è Bergoglio che ci conduce, nei quattro episodi, attraverso le storie e gli occhi di persone della terza età, raccontate dallo sguardo delle nuove generazioni. «Per il futuro dell’umanità è importante che i giovani parlino agli anziani», dice Bergoglio.

E se dal 31 dicembre vedremo la quarta stagione di "Cobra Kai", molti sono anche i film da seguire sulla piattaforma: "Il potere del cane" (dal 1 dicembre); "Single per sempre?" dal 2 dicembre mentre dal 3 sarà disponibile su Netflix anche Mixtape, "Una cassetta per te", un viaggio toccante dell’orfana dodicenne Beverly Moody (Gemma Brooke Allen) alla scoperta delle canzoni preferite dei genitori.

"The Unforgivable" partirà dal 10 dicembre con unaa Sandra Bullock inedita. Qui veste i panni di Ruth Slater, una donna che esce dopo 20 anni di prigione per un crimine violento.



"È stata la mano di Dio" si potrà seguire invece dal 15 dicembre. Paolo Sorrentino (La grande bellezza) firma il suo film più personale. Ci porta nella Napoli degli Anni Ottanta quando spopolava Maradona e dove vive il diciasettenne Fabietto (Filippo Scotti), alter ego del regista, con i genitori (Toni Servillo, Teresa Saponangelo) e il fratello maggiore Marchino (Marlon Joubert). La spensieratezza viene travolta dal dramma quando il padre e la madre muoiono in un incidente domestico...

Dal 21 dicembre sarà invece disponibile la commedia "Nemici a Natale" che vede protagonista Don Servando (Héctor Bonilla), un nonno scontroso. Questo Natale lo trascorrerà con la famiglia allargata: il figlio Fran (Benny Ibarra), la nuora Alma (Jacqueline Bracamontes) e un gruppo di hippy divertenti, tra cui Gala (Renata Notni), Renato (Juan Pablo de Santiago) e Bill (Daniel Martínez). Quando il suo ruolo in famiglia è messo in discussione, Don Servando farà l’impossibile per dimostrare il contrario, anche a costo di rovinare il Natale.

Infine, il 24 sarà la volta di "Don’t look up": Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio nel film del premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) interpretano la laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy. Due studiosi che fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare è in rotta di collisione con la Terra.

SKY

Se queste erano le offerte di Netflix, vediamo cosa ci riserva invece SKY per le festività. Per cominciare, manda in onda i cartoni Disney tutta la giornata e film dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia. Di seguito l’elenco completo dei film, tutti in onda su Sky Cinema:

08:20 – Madagascar

09:50 – Z La formica

11:20 – Spirit – Cavallo selvaggio

12:50 – Turbo

14:30 – Baby Boss

16:10 – Trolls

17:50 – Kung Fu Panda

19:25 – Kung Fu Panda 2

21:00 – Kung Fu Panda 3

22:40 – I Croods

00:25 – Mr. Peabody e Sherman

Oltre a questo, Sky metterà a disposizione Sky Cinema Christmas, un canale interamente dedicato alle festività natalizie, dove ci saranno tantissimi film natalizi anche per i più grandi.