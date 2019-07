Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island, ecco cosa è successo

Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island. Il conduttore Mediaset, che ha rivelato di essere molto sensibile e di commuoversi facilmente, si è sciolto in lacrime durante una puntata del reality di Canale 5. Ecco cosa è successo. In un'intervista al settimanale F, Filippo Bisciglia ha rivelato che l’ultimo pianto è avvenuto proprio in Sardegna, sul set della trasmissione.

Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime, lasciandosi travolgere dalle emozioni che gli hanno provocato due fidanzati. «L’ultima volta che ho pianto? Mi capita spesso perché mi commuovo facilmente. Recentemente mi è successo durante un falò di coppia a Temptation Island».

Di quale coppia di fidanzati si parli, ancora non è dato saperlo. Non resta che attendere la puntata di lunedì per gli aggiornamenti su Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: 18:37

