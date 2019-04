Festival di Sanremo 2020, Amadeus conduttore: Carlo Conti non sarà direttore artistico

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe avere come conduttore Amadeus. Una corsa solitaria e un sogno che si realizza per lui, che non avrebbe al suo fianco nemmeno l’amico Carlo Conti (che è già stato al timone della kermesse) nel ruolo di direttore artistico.

Dopo il biennio di Claudio Baglioni sembra infatti che il prossimo Festival della canzone italiana cambierà conduttore e non vedrà un Baglioni tris. A prendere il posto del cantante il popolare conduttore emiliano senza, come circolato nei giorni scorsi, la presenza di Carlo Conti. A dare al notizia il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini: “Mancano solo le firme – si legge nelle “Chicche di gossip” - e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio condurre il Festival di Sanremo.

E, al contrario di quanto circolato nelle scorse settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico): “Ama” correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”.

Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 08:49

