Fedez riceve il Tapiro e risponde a Corona: «Io e Silvia Provvedi? Date sbagliate»

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su una presunta relazione tra Fedez e Silvia Provvedi mentre era già legato a Chiara Ferragni, arriva il Tapiro d'oro. Il tg satirico Striscia la Notizia manderà in onda questa sera su canale 5 il commento di Fedez alle voci sul tradimento.

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni su Instagram: «Fedez mi ha tradito con Silvia Provvedi? Ma vi pare...»

L'inviato Valerio Staffelli ha intercettato il cantante, impegnato nella promozione del nuovo album "Paranoia Airlines", a Milano: «Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona . Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?». Fedez risponde facendo intendere che dietro alle parole dell'ex re dei paparazzi c'è un fondo di verità: «Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro».

Allora Staffelli incalza: «Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?». Il cantante precisa: «Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa». «Niente sesso?», continua Staffelli. E Fedez: «Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io... Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già».

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA