Sanremo, Fedez: «Ci andrei, ma me la faccio sotto»

«Io a Sanremo? Ci andrei pure, ma mi cago sotto e me la vivrei molto male». Così Fedez durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco 'Paranoia Airlines', a Milano. In passato, ricorda il rapper, «ci sono stato, quando ho accompagnato Lorenzo Fragola».



In quella occasione «mi sono visto nei suoi panni e ho pensato che non ce l'avrei fatta». Il fatto, spiega, è che «tra i miei punti deboli c'è che ho tremendamente paura di cantare in Tv; è un contesto troppo diverso da quello che è un concerto, con le telecamere, le dinamiche di studio, eccetera. Io -ribadisce- lo farei, ma me lo vivrei veramente molto male. Per me, non per il festival».

