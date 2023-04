Federico Nicotera, l'infanzia difficile: «Ho denunciato mio padre: picchiava mia madre e ci buttava fuori casa. Carola? Conviviamo»

Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli ospiti a Verissimo. Questa per i due ex volti di Uomini e Donne è la prima intervista televisiva di coppia da quel "Scelgo Te" detto lo scorso 16 marzo a Canale 5. Una storia la loro nata sotto i riflettori tra discussioni, incomprensioni ma tanto trasporto. un trasporto così forte che ha buttato giù ogni barriera e timore. Dopo 6 mesi di trono l'ingegnere aeronautico romano ha deciso di rischiare e uscire dal daiting show di Maria de Filippi con Carola, la bionda dai capelli ricci tutta pepe e capricci. I fan li adorano e ora vogliono sapere come procede la loro frequentazione che va avanti a gonfie vele.

Federico Nicotera, età, lavoro, abbandono del padre, la fidanzata e Instagram: chi è l'ex tronista ospite di Silvia Toffanin

Federico e Carola a Verissimo, l'amore prosegue

Lei 21 anni, lui 25. Entrano in studio da Silvia Toffanin mano nella mano. «Sta andando molto bene, siamo molto contenti» dice Federico. «Non ce lo aspettavamo proprio fosse così fuori» gli fa da eco la fidanzata. Si sono scelti a Uomini e Donne ma si stanno scoprendo ora. I silenzi continui di lei e le pressioni incalzanti di lui. hanno fatto un salto nel vuoto uno distante dall'altro ma ora continuano vicini. Si sono trovati e continuano a scegliersi. «La prima sera un imbarazzo Silvia. Io sono arrivata prima di lui in hotel sembravo un pezzo di ghiaccio», Carola è ancora imbarazzata a ricordare quel momento.

Per lei sono stati sette mesi di pianti sono stati «ma ora sono solo sorrisi»

Federico l'ha scelta appena l'ha vista, «per me è stato un colpo di fulmine però la mia razionalità ha predominato nel percorso. è stato un viaggio fatto di alti e bassi ma poi il sentimento ha avuto la meglio»

Lei invece era più dubbiosa. «A me esteticamente è piaciuto tantissimo ma caratterialmente non riuscivamo a capirci. io non mi aspettavo un finale così, a vedere le immagini di noi dentro lo studio di U&d non mi aspettavo tutto questo». ora stanno insieme e pensano a un futuro da condividere e costruire.

Carola Carpanelli, età, fidanzato, studi e Instagram: chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi ospite a Verissimo

L'infanzia difficile di Federico

L'intervista però tocca un tema molto delicato per Federico: il padre. Il giovane romano ha avuto un'infanzia difficile, il padre picchiava la mamma e l'ex tronista sono 6 anni che non lo vede.

«In casa la situazione non era facile, mamma era vittima di violenza domestica ho avuto un'infanzia difficile, siamo stati sbattuti fuori casa, mamma veniva picchiata io dico sempre che siamo cresciuti insieme noi tenendoci la mano». Federico, le sue due sorelle e la mamma che lui chiama Wonder Woman si sono stretti insieme per superare le difficoltà.

«Non riuscivo a difenderla da piccolino. Mi ricordo un episodio eravamo in macchina perchè eravamo sbattuti fuori casa e le ho detto che quando sarei cresciuto l'avrei difesa e così ho fatto. Non appena ho potuto proteggerla, anche fisicamente, ho fatto di tutto per non vedere più quelle scene dentro casa. Soprattutto per mia sorella piccola». Nictera ha gli occhi lucidi e anche Silvia Toffanin ha la voce strozzata dalle lacrime: «Noi abbiamo denunciato, tutti dovrebbero farlo - il messaggio dell'ex tronista è chiaro - Quando si è vittime di violenza domestica non si riesce ad essere lucidi, mamma andava via magari andavamo da nonna ma poi ci ricadeva». Poi però federico è diventato grande, ha cominciato a guadagnare e tutto è cambiato. «Quando ho avuto la forza economica siamo andati dall'avvacato e dopo 5 anni siamo riusciti ad allontanarlo».

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la prima notte dopo U&D: «Ne avevamo bisogno. Auguriamo il meglio ad Alice»

Le violenze e la denuncia

E da allora non il 25enne non vede il padre. «Sono 6 anni che non vedo mio padre. Non credo riuscirò a perdonarlo. Lui faceva uso di sostanze stupefacenti. Però indipendentemente da questo ho delle scene in testa indelebili. Vedere tua madre a terra non posso perdonarlo, io non porto rancore perchè mamma mi ha insegnato che l'amore porta amore ma forse per questo non sono abbastanza maturo. Non lo ritengo manco un papà. ci sono stati episodi in cui anche io e lui siamo arrivati alle mani perchè mi sono messo in mezzo per difendere mamma. L'episodio scatenante per il quale l'ho allontanato da casa è quando si è scaglaito nei confronti di mia sorella Claudia. È un percorso difficile perchè ho messo mamma di fronte a una scelta "o lui o noi", fortunatamente lei ha scelto noi». Tutto questo ha lasciato in Federico una forte difficoltà a fidarsi delle persone. «Però io non smetterò mai di ringraziare mia madre». la vita del ragazzo non è stata facile, ma è lui a cercare di sdrammatizzare. «Ecco perchè mi sono scelto una fidanzata giovane, così magari mi ridà un po' di leggerezza che non ho avuto». Per Carola non è facile ascoltare questo racconto. «Io conosco queste persone mi hanno accolto come se fossi una figlia e una sorella non so come puoi fare del male a delle persone così».

La convivenza con Carola

Ora però sulla strada di Federico c'è il sole e si chiama Carola. «Ora fantastichiamo ma facciamo dei passi con calma». In realtà il passo importante è stato fatto. «Abbiamo preso casa insieme a Roma»