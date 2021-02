Federica Pellegrini si commuove e regala la finale di Italia’s Got Talent alla piccola atleta senza una gamba

Federica Pellegrini non ha resistito, ha voluto premiare una piccola atleta, regalandogli la finale di Italia’s Got Talent. Lo ha fatto premendo con convinzione il pulsante color oro, il Golden Buzz, quello che regala l’accesso per direttissima all’ultima serata, alla finalissima del fortunato programma di Tv8.

Giogia Greco, 14 anni il prossimo primo di marzo, ha letteralmente conquistato Fede. Una storia speciale la sua, quella di una ragazzina che pure con una gamba sola non ha mai voluto abbandonare la sua più grande passione per la ginnastica ritmica. Fede si è emozionata, ha rivisto quella forza, quell’amore per lo sport che fa la differenza, l’ha sempre fatto anche per lei: “Questa sera ho visto solo la tua bravura, è stato tutto magico, sei veramente incredibile”. Dalla parole ai fatti, Federica schiaccia il Golden Buzz e corre sul palco ad abbracciarla, a complimentarsi ancora mentre Giorgia scoppia in lacrime. "Quella di questa sera è una performance ma non gareggio in maniera agonistica, perché non esiste la mia categoria", spiega la 13enne che poi corre ad abbracciare la madre…

“Giorgia Greco - racconta sua madre che l’ha accompagnata all’audizione, a 4 anni si è avvicinata alla ginnastica artistica e da lì non l’ha più lasciata”. Mai per davvero, nemmeno a sette anni quando la piccola Giorgia ha accusato un dolore alla gamba. Un dolore vero perché è stata colpita da una malattia che le ha causato la disarticolazione della gamba destra: "A seguito di controlli hanno riscontrato un tumore dell'osso, avevamo più possibilità di rimanere con Giorgia con l’amputazione dell’arto", racconta la mamma della ragazza che svela anche che all’improvviso “c’è stata l’illuminazione, grazie al cielo. Giorgia si è alzata, ha fatto la verticale e da lì è continuato il suo sogno”. Un esercizio che ha commosso tutti i giudici, non solo Federica Pellegrini. Ha ricevuto gli applausi sinceri di tutto il pubblico presente, di Joe Bastianich, le parole dolci di Mara Maionchi e di Matano che non ha potuto che salutarla con una delle sue battute...

