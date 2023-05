Fazio, stasera l'ultima puntata di Che tempo che fa. Dopo venti anni il conduttore lascia la Rai

Dalla prima puntata di Che tempo che fa, il 13 settembre del 2003, sono passati 20 anni. Oltre 1.200 prime serate, molte burrasche, e il celebre programma di Rai3 di Fabio Fazio stasera dà l'addio. Oltre 4.000 ospiti, tra cui premi Nobel e premi Oscar. Dalla storica conversazione con Papa Francesco, da Barack Obama a Mikhail Gorbaciov, da Jens Stoltenberg, a Cristine Lagarde, da Emmanuel Macron a Giorgio Napolitano, passando per Bill Gates, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Greta Thunberg. Un red carpet prestigioso anche per il mondo dello spettacolo, dello sport e dell'arte, come Pelè, Lady Gaga, Sorrentino, Tarantino, Ken Follett, Morricone, Madonna e tantissimi altri. Stasera a chiudere l'elenco illustre Antony Hopkins.

Fazio lascia la Rai, l'ultima puntata

Una formula che si è consolidata negli anni registrando ottimi ascolti con il record storico con la puntata del 6 febbraio 2022 quando l'intervista a Papa Francesco è stata seguita da oltre 8 milioni di spettatori (8.046.000), pari al 30% (29,8%) della platea televisiva italiana.