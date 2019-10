Fausto Coppi, il mito e la storia a 100 anni dalla sua nascita

Fausto Coppi il mito, la storia, la memoria di un'Italia che lo aveva eletto a suo campione. A cento anni dalla nascita e a sessanta dalla morte Tg2 Dossier, in onda domani alle 23.30 su Rai2, racconta le sue imprese e anche particolari meno conosciuti della sua vita privata come la prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo ritorno alle corse nel 1945 a Roma. Le testimonianze dei figli Marina e Fausto, del nipote Francesco e di tanti campioni che lo hanno amato e a lui si sono ispirati. La storica rivalità con Gino Bartali, contrapposizione che da sportiva diventa anche politica dividendo in due il Paese.



