Sanremo 2020, chi è Fasma

Classe 1996, romano, ha esordito lo scorso anno con il suo album d'esordio, "Moriresti per vivere con me?", dopo i singoli "Lady D.", "Monnalisa" e "M. Manson". Vero nome Tiberio Fazioli, il trapper fa parte della crew WFK, molto seguita nella Capitale. A Sanremo gareggerà con "Per sentirmi vivo", in cui le sonorità trap incontrano il rock, tra autotune e chitarre elettriche: "Voglio che sia vita per qualcuno che non trova luce. Questo mondo mi ha fatto schifo per tanto tempo ma questa musica mi ha dato speranza e le persone che mi ascoltano mi hanno dato una certezza". © RIPRODUZIONE RISERVATA