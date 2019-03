Fabrizio Frizzi, «Un anno senza la tua risata»: da Clerici a Balivo il ricordo sui social

«È già passato un anno - aggiunge - senza poter risentire la tua risata contagiosa.Vivi nell'anima dei tanti che ti hanno voluto bene e nel cuore della tua Carlotta e di quella straordinaria bimba che è la tua Stella ci manchi». «Mi manchi amico mio», è il post di Max Giusti su Instagram. «L'eco della tua risata continuerà a scaldarci il cuore, per sempre», commenta Caterina Balivo. «Ciao Fabrizio..È passato un anno..sembra una vita. Mi mancano la tua risata e il tuo modo di stare in tv così rassicurante e garbato, in un mondo (si anche il nostro), che sta diventando sempre più duro. Chissà che ne pensi da lassù!», scrive Simona Ventura.

IL RICORDO DELLA RAI La notizia della morte di Frizzi commosse non solo i colleghi e gli amici più cari ma tutto il pubblico che lo considerava uno «di casa». La Rai lo ricorda in tutti i suoi programmi e negli spazi informativi. Su RaiPlay si potrà seguirlo nelle puntate di 'Scommettiamo Che?' e nella fiction 'Non lasciamoci più'. Da 'Uno Mattina in Famiglià a 'Domenica in', con Mara Venier che ha ricordato l'amico Fabrizio con Milly Carlucci ospite in studio e con filmati di repertorio, passando per l'omaggio di Amadeus a 'I Soliti Ignotì, a 'Vieni da mè che oggi ospiterà 2 concorrenti dell'Eredità condotta da Frizzi, la sua truccatrice Rai, Rosetta Corarelli, e alcuni suoi stretti collaboratori. Poi, uno spazio ne 'La Vita in Direttà (alle 16.50) e il ricordo di Flavio Insinna a 'L'Eredità' (18.45). Su Rai2 a 'Detto Fattò si ripercorrerà, con foto e filmati, la carriera del presentatore.