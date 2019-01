Verissimo, Fabrizio Corona: «Belen nel mio cuore. Silvia Provvedi? Mi tradì con Fedez»

Nel corso del salottino pomeridiano di Verissimo, Fabrizio Corona ha ammesso di aver «fatto uso di cocaina in passato», ma anche di «aver smesso da tantissimo tempo». L'ex agente fotografico ha spiegato: «I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno psichiatra.

Fabrizio Corona e Silvia Toffanin

Ho anche scritto il mio testamento: tutti i miei soldi andranno a Carlos Maria, non potrò lasciare la mia genialità e l’intelligenza a nessuno purtroppo. Ho chiesto di farmi mettere 30 o 40 mila euro nella bara. E il cuore lo lascio all’ultima donna che ho amato, Belen». Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Corona ha anche perso un dente che gli è caduto in terra nello studio. Corona ha inoltre svelato di essersi sottoposto a trattamenti estetici durante il suo periodo di detenzione in carcere: «Esiste il diritto al lavoro e io lavoro con la mia faccia. Fuori dal carcere avevo iniziato delle cure estetiche che ho dovuto continuare anche mentre ero dentro. Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio».

A Silvia Toffanin ha poi confessato: «È un momento un po' particolare, ad oggi frequento una persona, ma non posso rivelarti il nome». Corona ha anche avuto modo di parlare dell'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti: «Trovo scandaloso che quando io sono tornato dal Portogallo mi è venuto a prendere lo stesso reparto che è venuto a prendere lui, ma con una differenza. Battisti, che è un criminale, è uscito dall’aereo senza manette, libero, io avevo addirittura quattro paia di manette. Io che non ho fatto nulla». Nel corso dell'intervista, c'è spazio anche per parlare di momenti bui: «Nella mia vita ho affrontato due aborti naturali, uno con Nina Moric che aspettava due gemelli e uno con Belen. Un dolore immenso». E poi una rivelazione inedita: «Silvia Provvedi mi tradì con Fedez».

