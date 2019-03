Corona e l'umiliazione in diretta a Riccardo Fogli, dalla Parietti alla D'Eusanio: le opinioniste dell'Isola si dissociano

C'è un limite alla decenza. E Fabrizio Corona l'ha ampiamente superato. Non che questo ci stupisca, ma il modo in cui l'ex re dei paparazzi si è rivolto a Riccardo Fogli, cantante 71enne già molto provato per la partecipazione all'Isola dei Famosi, ha scatenato una bufera sui social. Le sue lacrime in diretta hanno fatto il giro del web. E la domanda che viene spontanea è: perchè è stato permesso tutto questo?

Dall'ex storica Belen, che Fabrizio considera l'amore della sua vita, alle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti i vip hanno manifestato la loro solidarietà al cantante umiliato in diretta per il presunto tradimento della moglie Karin Trentini.



Corona ha chiaramente detto a Fogli: «Tua moglie ti tradisce da 4 anni con un mio amico, siamo usciti insieme. Se partecipi a un programma del genere devi accettare che escano anche questi tipi di notizie. Siamo tutti cornuti». Dopo la trasmissione la Parietti ha utilizzato il suo account instagram per dissociarsi da quanto visto. «Voglio e devo dirvi come mi sento – ha scritto sul social - Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata ,dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata , triste , ho già detto ciò che pensavo ,in diretta, ma i contenuti del video di Corona , mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca , per la volontà di ferire una persona come Riccardo,che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito , già offeso dalla situazione complicata e delicata. Mi spiace se questo provocherà sofferenze ( l’ho già detto) a persone innocenti. . Mi prendo la responsabilità di ciò che dico ma mi dissocio dai contenuti di quel video, perché la dignità delle persone, viene prima di tutto anche del mio lavoro e delle convenienze , perché dobbiamo tutti dico tutti ammettere che il tono era insopportabile le parole usate offensive. e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà . Mi prendo la responsabilità, ma mi scuso con le persone che giustamente me lo hanno sottolineato».

E a chi le chiedeva abbandonerai il programma, la Parietti ha risposto: «Un professionista fa fede e tiene fede al proprio impegno e gioca con la squadra che in questo caso per me è quella di canale 5 e tutte le persone che vi lavorano, che rispetto , ma non sono stata in grado , di esprimere se non in piccola parte e fino in fondo ciò che avrei voluto dire».

Più dura durante la puntata è stata Alda D'Eusanio che già in altre occasioni aveva avuto da ridire con Corona: «E' la cosa più disumana che abbia mai visto: Corona dovrebbe stare ancora in galera per imparare qualcosa».

La stessa Belen Rodruguez con una storia si Instagram ha espresso tutto il suo disappunto: «Che schifo - ha scritto - non si gioca con la vita degli altri».

