Non è la D'Urso, Lele Mora: «Fra me e Fabrizio Corona c'è stato un grande amore»

Lele Mora torna a raccontarsi in televisione e sceglie Live non è la D'Urso come palcoscenico. L'ex agente dei vip ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona, ripercorrendo le tappe del loro vecchio legame: «Tra me e Fabrizio c’è stata una grande passione e un grande amore, che non deve essere solo sessuale, ma può venire dal cuore, dalle attenzioni».

Lele Mora per Corona è stato molto di più che un amico, ma un vero e proprio mentore nella fase iniziale della carriera dell'ex re dei paparazzi.

«Ha fatto di tutto per lavorare con me – ha raccontato Mora - Gli ho insegnato molte cose e lui era molto sveglio. L’ho aiutato, gli ho comprato tante cose e nella mia famiglia lo sapevano. Sono molto dispiaciuto che sia in carcere, perché non si augura a nessuno. Forse lui ha esagerato in alcune cose credendo di essere onnipotente».

