Isola dei Famosi, tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli sarà faccia a faccia in studio

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019, che andrà in onda lunedì, parte già con il botto prima ancora di andare in onda. Lunedì sera arriva Fabrizio Corona per un faccia a faccia molto duro con Riccardo Fogli. La notizia bomba è stata sganciata su Instagram da SpyMagazine che ha scritto: «Secondo le nostre fonti - si legge - Corona risponderà a muso duro a Riccardo Fogli per un motivo secondo lui "molto grave", ma ancora tenuto segreto. Corona inoltre confermerà la notizia lanciata dal suo portale, sul presunto tradimento della moglie di Fogli con un altro uomo. Si prevedono scintille in studio».

Solol poche settimane fa proprio Corona dalle pagine del suo Magazine parlava del presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli. Notizia smentita in diretta da entrambi i coniugi. Ma secondo Corona si tratterebbe solo di una montature e che in realtà, la relazione extraconiugale della Trentini con l'imprenditore Giampaolo Celliavanti sia tuttora in essere. In un'intervista radiofonica Corona aveva detto: «Sono amanti da quattro anni, mica da un giorno. Riccardo Fogli fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una quarantenne che li tradisce. L'avrebbe perdonata anche se lo faceva davanti ai suoi occhi, è normale e giusto così. Era anche un po' ridicolo quando è andata sull'Isola, si vedeva che non c'era nulla. L'amore è un'altra cosa».

Vera o presunta che sia la notizia, l'arrivo di Fabrizio Corona, come fu per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, sarà un toccasana per gli ascolti deludenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Riuscirà il re mida dello share a fare un nuovo miracolo?

