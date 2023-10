Fabrizio Corona, "Avanti Popolo" e il post sui social: «Questa sera l'intervista» di De Girolamo. Gli utenti: «Vergogna Rai»

Non sono solo i consiglieri d'amministrazione Rai o sparuti deputati a farsi sentire contro la scelta di far partecipare Fabrizio Corona al programma di Rai 3 "Avanti Popolo", né si può dire che sia solo una polemica da giornali. I social parlano chiaro: gli stessi telespettatori Rai, proprio quel bacino d'utenza fedele sul quale autori e dirigenti dovrebbero puntare per far salire il risicato share del programma, criticano aspramente l'ospitata di Corona.

Fabrizio Corona, il cachet delle polemiche: «30 mila euro per le interviste in Rai». Ospite a pagamento anche da De Girolamo

I telespettatori in rivolta su X

I commenti sotto al post condiviso dalla pagina del programma su X annunciando fieramente l'intervista a Fabrizio Corona, sono impietosi: «Con i nostri soldi date voce a una personalità impresentabile», scrive un cittadino. «Verogognatevi». E, ancora, «intervista a un pluripregiudicato pagata con i soldi pubblici. Dovremmo tutti boicottarlo».

C'è poi chi mette in ballo anche la scelta "autoriale" di una rete storicamente con un'identità piuttosto forte, basata su programmi culturali e in un certo senso "alti" rispetto ad altri tipi di show. E la scelta di invitare Corona, c'è poco da fare, lascia scontenti i fedeli del canale. «Se volete "suicidarvi" come rete, beh ci state riuscendo benissimo», scrive un utente.

Insomma, non solo una questione di cachet, anche quello problematico per molti. Dopo l'articolo di Repubblica e le richieste di chiarimento da parte di alcuni consiglieri d’amministrazione Rai (Francesca Bria e Alessandro Di Majo) nonché l'annuncio, da parte del deputato Angelo Bonelli, di un'interrogazione in Parlamento sul caso, l'ufficio stampa Rai ha infatti comuncaato le cifre dei compensi corrisposti a Corona per i suoi recenti interventi. Numeri che hanno fatto storcere il naso a molti: 12mila euro per l'ospitata a Domenica In, ancora 12mila per l'intervista a Belve e un po' meno per parlare con Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo. «Circa 8-10 mila euro», scrive ancora Repubblica.

Ben investiti per dare una spinta allo share della trasmissione? Ai telespettatori, come sempre, la scelta.

Gli umori sui social non fanno certo ben sperare.