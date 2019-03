Barbara D'Urso, Balotelli la attacca su Corona: «Hai campato mesi parlando di mia figlia»

Mario Balotelli e il post sulle stories di Instagram contro Barbara D'Urso. Ieri sera, nel corso della prima puntata di Live - Non è la D'Urso, la conduttrice ha intervistato Fabrizio Corona e con sguardo cupo ha accettato le scuse dell'ex re dei paparazzi. Ma a qualcuno la scena non sarebbe andata giù. Mario Balotelli ha postato una foto di Barbara D'Urso nel momento delle scuse di Corona e ha scritto: «D'Urso hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima. Fa male vero?». Al momento, la conduttrice non avrebbe replicato. Come reagirà Barbara D'Urso? Staremo a vedere.

