Fabio Fazio, la Rai si prende gli account social di "Che tempo che fa" (con milioni di follower): cosa sta succedendo

Fabio Fazio passa a Discovery, ma gli account social di "Che tempo che fa" restano nelle mani della Rai. E non è un dettaglio di poco conto: l'ex trasmissione della domenica sera di Rai3 conta 2 milioni di follower su Facebook, 560mila su Twitter e quasi 600mila su Instagram. Un bottino social "rivendicato" da viale Mazzini nella giornata di ieri, quando l'immagine del profilo delle pagine è stata sostituita da un semplice logo Rai. E anche la nuova bio (su Twitter) non lascia spazio a particolari interpretazioni: «Archivio del programma Rai stagioni 2020/2023».

"Che tempo che fa", la Rai si riprende i profili social

"Che tempo che fa", come certificato lo scorso maggio da una classifica di Sensemakers per Primaonline.it, è la trasmissione più social della tv italiana, prima in assoluto per follower, interazioni e visualizzazioni video.

Si spiega così, dunque, la decisione della Rai (proprietaria di tutti i profili) di mettere le cose in chiaro, rivendicando la proprietà di quegli spazi digitali che, di conseguenza, non seguiranno Fazio su Nove. Con tutto ciò che questo comporta.

Il nuovo "Che tempo che fa", almeno sui social, dovrà ripartire da zero. Intanto sul canale del gruppo Warner Bros Discovery sono già partiti gli spot: la trasmissione comincerà il prossimo 15 ottobre.