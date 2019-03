“Extravergine”, serie comedy per Fox al via in autunno con Lodovica Comello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fox Networks Group Italy conferma il suo impegno produttivo nella serialità italiana con un innovativo progetto di comedy al femminile. È tutto pronto, infatti, per, la nuovissima serie comedy in 10 episodi co-prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei di Verdiana Bixio che andrà in onda in autunno su FoxLife (canale 114 di Sky). Una serie tutta al femminile a partire dalla regia, affidata a Roberta Torre, mentre la protagonista sarà l’istrionica Lodovica Comello, cantante, conduttrice e già attrice nei film campione d’incassi “Poveri ma ricchi”e “Poveri ma ricchissimi” di Fausto Brizzi., che si vuole collocare metà strada tra due cult dell’universo femminile come “Bridget Jones” e “Sex and the City”, ha come protagonista la ventinovenne Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore.Dafne lavora nella redazione del sito web di una rivista femminile, ma il suo lavoro sembra quasi invisibile ai colleghi, così come lei. Come molti suoi coetanei di oggi sente la pressione di essere arrivata a questa età senza aver raggiunto una stabilità né a livello affettivo né tantomeno a livello professionale. Ma c’è una cosa prima di ogni altra che rende Dafne diversa dalle sue coetanee: è vergine. La verginità per la nostra protagonista non è stata una vera e propria scelta ma è diventata una condizione che oramai le rende la vita difficile. Tra malintesi, situazioni rocambolesche e colpi di scena la sua vita cambierà radicalmente passando da “loser” a rischio licenziamento a “dea del sesso” tanto da diventare autrice della rubrica sul sesso della rivista per la quale lavora. Insieme a Dafne ogni giorno l’amica Ginevra e le colleghe Violante e Samira, tre donne molte diverse fra di loro che sapranno trovare un’intesa e, ognuna a modo suo, consiglieranno Dafne nell’impresa - tutt’altro che facile per lei - di perdere la verginità a trent’anni.