​Eurovision, stasera 26 in gara per la finale: guest star Madonna

Tutto è pronto all'Expo di Tel Aviv dove stasera si affronteranno i 26 concorrenti rimasti in gara nella finale dell' Eurovision Song Contest. Alle 22 (ora locale, 21 in Italia) saliranno sul palco per l'ultima esibizione prima che la parola passi alle giurie che sceglieranno il vincitore. Chi prevarrà - come è accaduto con l'israeliana Netta Bazilai l'anno scorso a Lisbona e che canterà anche stasera - porterà l'edizione 2020 del concorso nel proprio paese. Tra i finalisti c'è Mahmood, l'artista italiano vincitore di Sanremo con 'Soldì - accreditato nei pronostici insieme ad Olanda, Svezia, Francia e anche Australia - che terrà la sua performance come 22/o concorrente.

Ad aprire la gara sarà Malta e a chiuderla la Spagna. Durante le operazioni di voto, sarà la volta di Madonna: la pop star interpreterà due canzoni, 'Like a prayer' e una seconda dall'ultimo album 'Madame X' in uscita a giugno. La cantante americana - arrivata a Tel Aviv nei giorni scorsi dopo aver rifiutato gli appelli di boicottare il Festival da parte delle organizzazioni pro palestinesi - ha provato a porte chiuse e c'è grande attesa per la sua esibizione. La finale sarà trasmessa su un mega schermo al Villaggio del festival sul lungomare di Tel Aviv, nella parte sud, dove si attende una grande folla e che sicuramente sosterrà Kobi Merimi, il concorrente israeliano. Rafforzate tutte le misure di sicurezza in città, dove migliaia di agenti di polizia vigilano sullo svolgimento dell'evento. ù



