Eurovision 2023, diretta prima serata: scaletta, dove vederlo in tv, ospiti e cantanti in gara

Dopo il Turquoise Carpet e la lunga sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. Stasera, martedì 9 maggio alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di "Due Vite", il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

L'Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra più, quest'anno l'Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio. E la semifinale di martedì 9 maggio, condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, sarà preceduta, alle 20.15 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all'esordio dei due conduttori.

L'ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un'artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all'attivo, Rita eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, «Praising You», per milioni di spettatori in tutto il mondo.

In gara, martedì 9 maggio, ci saranno 15 nazioni, e l'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcards: le cartoline di quest'anno utilizzano una rivoluzionaria tecnologia di ripresa a 360 gradi con droni per portare gli spettatori in un sorprendente viaggio in tutto il mondo, mostrando le nazioni dell'Eurovision e i loro musicisti in un modo mai visto prima.