Mentana, cosa fa dopo 22 ore di maratona elettorale: gli spettatori increduli davanti al televisore

Mercoledì 12 Giugno 2024, 05:59

Di recente, la maratona Mentana ha seguito con attenzione tutte le vicende relative alle ultime elezioni. Ecco che gli spettatori hanno notato una frase particolare pronunciata dal conduttore. Una frase a chiusura della maratona Mentana e che ha lasciato sgomenti gli utenti anche sulla piattaforma X. "Bene, se non ne avete avuto abbastanza dopo ventidue ore di diretta, ci vediamo al telegiornale tra cinque minuti". I commenti di alcuni utenti mostrano come Mentana sia davvero dotato di una resistenza "televisiva" straordinaria: "Quest'uomo è inarrestabile!". "Ma l'avete sentito?". "Enrico Mentana sempre presente". Inoltre, durante la diretta di Mentana è arrivata una frecciata del conduttore a Lilli Gruber. Infatti, mentre stava intervistando Giorgia Meloni, il giornalista di La7 ha fatto una piccola battuta in riferimento all’insinuazione sulla sua “incontinenza” detta precedentemente da Gruber. Durante l'intervento la Presidente del Consiglio è stata interrotta da Mentana: “Non vorrei che si allargasse a lei quell’accusa“. E la replica della Meloni: “Incontinente proprio no, quell’accusa la lascio a lei. Mi tengo tutte le altre, come nana”. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



