Stasera in tv, giovedì 22 dicembre in prima visione su Italia 1 "Endless": trama e cast del film di Scott Spee

Stasera in tv, giovedì 22 dicembre, su Italia 1 alle 21.25 andrà in onda in prima visione il film Endless. Il film è un teen drama diretto da Scott Spee. I due protagonisti di Endless Riley e Chris sono interpretati da Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton.

Stasera in tv, Endless su italia 1: la trama

La trama di Endless - ricorda le atmosfere tipiche delle storie teen. Riley e Chris sono due ragazzi innamorati che hanno appena raggiunto il traguardo del diploma. Riley studierà per fare l’avvocato coltivando la passione artistica, Chris ama le moto e non studiare. Riley viene ammessa a Georgetown University ma non lo dice a Riley. Quella sera vanno a una festa e Chris scopre che Riley sta per andare all’università così si scatena un litigio tra i due e dopo aver anche bevuto hanno un incidente. Riley si risveglia, Chirs è morto. Ma è rimasto intrappolato in un limbo ad aiutarlo ci sarà un altro spirito, Jordan che gli spiega come contattare i vivi. Trova così un modo per contattare Riley e aiutarla a superare il lutto.

Il cast

Il cast di Endless I due protagonisti di Endless Riley e Chris sono interpretati da Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton. Nel cast del film stasera su Italia 1 troviamo anche Ian Tracy nei panni di Richard Stanheight, Deron Horton è Jordan, Catherine Haggquist è Helen, Eddie Ramos è Nate Ruiz, Famke Janssen è Lee.