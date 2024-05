Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 27 maggio): Zeynep ricatta Emir

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 27 maggio.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Kemal cerca di mettere in guardia suo fratello, prova a fargli capire che Emir vuole incastrarlo ma Tarik non ascolta ragioni. Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l'uomo, reticente, le dice solo che Kemal gliene vuole perché non dipende più da lui. Zeynep sfida Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto contro di lei. L'uomo, furioso, la insulta e la minaccia.