Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 10 giugno): Kemal si allontana da Nihan

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 10 giugno.

Endless Love, le anticipazioni

Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po' di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché il suo capo non sarà certo della sua lealtà.