Emilio Fede torna in tv ed è irriconoscibile, ma lui assicura: «Mai rifatto niente»

Viso lucido, zigomi gonfi: Emilio Fede torna in tv su Rai2 nella nuova trasmissione di Enrico Lucci "Lucci incontra Funari" e il web si scatena: ma che ha fatto in faccia? Il volto sembra talmente trasformato dal botulino che qualcuno ironizza: «Assomiglia sempre di più a Lilli Gruber».

Eppure il giornalista, che riappare sul piccolo schermo dopo una lunga assenza, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici" nega qualsiasi intervento estetico: «Ogni volta che torno in televisione si scatena un casino. Non mi sono rifatto niente, curo la mia persona, ho un dentista famoso che mi cura la bocca, ho i miei denti, non mi sono mai rifatto in nessuna maniera. Anche Berlusconi mi ha detto che mi vede senza rughe, ma io non ho fatto nulla. Il segreto della mia giovinezza è saper amare, saper perdonare e saper volere bene alle persone che ti sono rimaste vicine per la vita. Io dovrò per sempre affetto e rispetto a mia moglie perché è stata capace di superare momenti difficili per colpa mia e non ha mai cessato di volermi bene. La mia adorata Diana. Finché ci sarà lei io andrò avanti».

Emilio Fede e le serate ad Arcore: «Il bunga bunga? Cene tranquillissime. Ci incontravo Nicole Minetti»

La Gruber è talmente di parte che ormai ha eguagliato l'Emilio Fede dei tempi d'oro. Tra l'altro più passa il tempo e più si somigliano. #ottoemezzo pic.twitter.com/5yFxClWVJy — E w a n ️️ (@DeerEwan) 4 febbraio 2019

Poi Fede parla anche sulle ragazze associate al 'bunga bunga':

E' arrivata nei giorni scorsi l'assoluzione per me al processo d'appello per diffamazione a Fadil. Io questa ragazza ho cercato di aiutarla, era una persona disperata, veniva dal mondo della droga, poi si è messa in testa che voleva essere pagata altrimenti avrebbe raccontato al mondo dell'informazione non si sa bene cosa. Non mi vanto di questo, non sono come gli imbecilli che si vantano quando altri sono nei guai. Fadil è una povera figlia, la mamma sta male. Mi ha spaccato l'anima, ma la vita va avanti. Di quel periodo ricordo con affetto diverse ragazze, con me c'era un rapporto di confidenza, non morbosità, io sono stato assolto da tutte le accuse che mi hanno mosso. Bisogna essere più rispettosi della presunzione

d'innocenza".

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA