Una bambina in pericolo di vita. Una poliziotta premurosa che la protegge e si prende cura di lei. La nuova serie Abc,, dal oggi ogni lunedì alle 21 su Fox (Sky, 112) a metà tra il thriller e il drama è incentrata sul tenero rapporto tra Jo Evans (Allison Tolman, conosciuta per aver interpretato con successo la police woman in Fargo) e la bambina senza nome, che poi sarà chiamata Piper, interpretata da Alexa Swinton (Billions). Emergence è ambientata a Long Island, New York, dove il capo della polizia locale, Jo Evans, indaga su quello che sembra un misterioso incidente aereo: l’unica testimone è una ragazzina che però non ricorda nulla né dell’incidente né della propria identità. Presto Jo si renderà conto che la ragazzina è in pericolo e che qualcuno è sulle sue tracce. Allo stesso tempo strani fenomeni elettrici e forze inspiegabili lasciano intendere che la piccola è al centro di un mistero molto più grande. Chi sono e cosa vogliono davvero le persone che cercano Piper? Perché la ragazzina non ricorda nulla del suo passato? Ma soprattutto, cosa vuole Piper da Jo? La chiave di tutto sembra essere proprio l’identità della misteriosa bambina che ha portato dentro casa sua: proteggerla, sarà solo l’inizio. La serie definita a metà tra Stranger Things e X-Files con riferimenti a Lost nel cast annovera anche Donald Faison (il Dr. Christopher Turk di Scrubs) nei panni dell’ex marito di Jo e Terry ÒQuinn (John Locke di Lost e John Warner di Secret and Lies) nel ruolo di un miliardario senza scrupoli alla guida di una misteriosa firma hi-tech.