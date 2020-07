Elsa Fornero si reinventa, l'ex ministra interroga i concorrenti in un quiz: «Ma non cerco un futuro in tv»

Dalle lacrime per la riforma delle pensioni allo spensierato quiz su Rai 2. Si reinventa così l'ex ministra del Lavoro del Governo Monti, Elsa Fornero, che ha partecipato allo show pomeridiano presentato da Costantino della Gerardesca su Rai 2, "Resta a Casa e Vinci". La Fornero, dismessi i panni di "sergente di ferro", si diverte nel ruolo di esperta di economia a fare le domande ai concorrenti del programma. Assieme a lei, anche altri volti noti della televisione si sono prestati nel ruolo di "inquisitori". Tra gli altri, Carmen Di Pietro, Enzo Miccio, Vera Gemma, Giancarlo Magalli e Lory Del Santo.

LEGGI ANCHE Pensioni di vecchiaia, è boom: triplicate rispetto a un anno fa. Le donne superano gli uomini

L'ex ministra ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera come si è trovata a partecipare a questa iniziativa. Tutto è partito da una telefonata: «Mi chiama una persona, mi dice di essere un amico di della Gherardesca e mi chiede se posso fargli un videomessaggio di auguri per il suo compleanno. Mi informo su chi sia perché onestamente non lo conoscevo e poi decido di registrare questo videomessaggio di auguri. Qualche tempo dopo mi chiama un collaboratore di Costantino e mi chiede se posso registrare alcune domande semplici a proposito di quella che io chiamo “alfabetizzazione finanziaria” per un quiz tv. E io dico “ma certo, perché no?”».

LEGGI ANCHE Fase 2, la ministra Bellanova: «Pianto femminile? No, le mie lacrime per le donne e gli uomini nei campi»

«Sia chiaro - precisa la Fornero - non è che sto cercando un futuro come giurata in tv o partecipante ai quiz show. Non ho l’età per iniziare un nuovo lavoro. Ho solo accettato la proposta gentile e cortese di una persona gentile e cortese».



Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA