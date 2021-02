Forse un attacco hacker o forse una svolta di sarcastica ironia non colta dai fan, abituati a tutt'altro tono. È ancora da accertare la curiosa origine delle stories postate nella gornata di oggi sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci.

Nelle stories incriminate, diventate presto virali tra i fan, la showgirl sbeffeggia a suon di immagini e didascalie i suoi ex compagni di GFVip, Matilde Brandi, Enock, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzin e Pierpaolo Petrelli, con toni di certo non consoni alla sua conosciuta diplomazia. «Un'altra amicizia falsa» si legge in una storia che allude alla sua amicizia con Matilde Brandi, «la vera amicizia è una cosa divera» incalza la showgirl.

«Dio li fa e poi li accoppia» commenta sarcasticamente la coppia Urtis - Lorenzini. «Smettila di scrivermi, altrimenti pubblico tutto quello che scrivi» scrive sotto una foto di Enock. «Dietro di me quello che mi interessa della cena con Pierpa» conclude in bellezza la carrellata di attacchi ai colleghi.

Ma poi la Gregoraci stupisce ancora di più i suoi followers smentendo le teorie di un attacco hacker: «Vi leggo e vedo che dite tutti che mi hanno hackerata, nel 2021 se uno dice quello che pensa dev'esser per forza hackerato!?» conclude.

