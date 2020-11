Gf Vip, Elisabetta Gregoraci chiude con Pierpaolo Pretelli: «Non posso darti di più»

È già finita fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, al centro dell'attenzione da settimane per la loro «amicizia speciale», sembrano essere arrivati a un punto di rottura. Pretelli, infatti, dopo il litigio di ieri si è allontanato dalla Gregoraci, finendo per non parlarle più. Nel pomeriggio il primo confronto: «Ci sono rimasta male - ha ammesso lei - perché mi sarei aspettata che tu saresti venuto da me a parlare».

Lui ha spiegato: «Ma ho ragionato di testa, e non col cuore, mi fa male non parlarti, ma volevo aspettare il momento giusto». Elisabetta Gregoraci è quindi passata al contrattacco: «Non ti capisco a questo punto. Prima ti andava bene, ora ho scoperto che vuoi di più, ma questo di più non te lo posso dare». Pierpaolo Pretelli, deluso, ha concluso: «Ho bisogno dei miei tempi per trasformare il sentimento in amicizia».

Elisabetta Gregoraci: «Tira fuori i cog***ni e parlami»

In serata i due sono tornati a confrontarsi. «È tutto il giorno che non mi parli - ha detto la showgirl calabrese - ti pare normale? Tira fuori i cog*** e parlami. Io lunedì sera, dopo la puntata, erò giù e tu non mi sei stato vicino». Lui ha risposto: «Io però non ti manco di rispetto, ero giù anch'io perché avrei voluto di più da te...». La Gregoraci ha così gelato Pierpaolo: «Ti ho detto dall'inizio che in me non c'era la voglia di andare oltre. Sono incaz*** nera». Pretelli ha concluso: «Forse perché avevo paura di sentirmi dire questo che non venivo a parlare con te».

