Elisabetta Gregoraci, bufera a Battiti Live. Il web insorge: «Troppi errori nella conduzione»

Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live. Per il suo ritorno in scena a Mediaset, l’ex moglie di Flavio Briatore ha optato per un vestito giallo in pizzo con schiena scoperta, chignon e tacchi a spillo. Bellezza inarrestabile, ma in molti hanno notato il suo essere, ancora una volta, impacciata e poco sicura sul palco. E non l'hanno aiutata le gaffe, come: "Volevo solo essere felici" al posto di "Volevamo solo essere felici" di Francesco Gabbani; oppure il nome di Alvaro Soler pronunciato come "Alvaro Soleil". «Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo» ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece insinuato: «Poi c’è qualcuno che si chiede perché faccia solo questo programma in tv».

Le ex conduttrici

Qualcuno ha tirato in ballo Bianca Guaccero, l’attrice e conduttrice, originaria di Bitonto, che ha presentato Battiti Live nel 2016, quando l’evento, creato da Radio Norba nel 2003, non andava ancora in onda su Italia Uno. «Fra Bianca ed EliGreg beh… una grande differenza« ha commentato un utente su Twitter.

Dal 2017, anno in cui il Battiti Live è approdato su Italia Uno, Mediaset ha deciso di affidarne la conduzione a Elisabetta Gregoraci, reduce da Made in Sud di Rai Due. Quest’anno si era parlato della possibilità di vedere Alessia Marcuzzi alla guida dello show, ma La Pinella ha preferito traslocare su Rai Due con un format di sua invenzione che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

In passato Battiti Live è stato condotto anche da Maddalena Corvaglia, mentre Alan Palmieri ricopre il duplice ruolo di presentatore e direttore artistico. Fa parte dell’organizzazione dell’evento dal 2008 e sembra abbia instaurato un ottimo rapporto con la Gregoraci.