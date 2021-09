Elisabetta Canalis: «Mai detto di aver chiuso con la tv. Sardegna? Va data dignità del lavoro»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 12:50

La sesta stagione di Vite da Copertina - in prima tv su TV8 dal 1° settembre - ha una padrona di casa d'eccezione, perché sarà Elisabetta Canalis a tenere in mano le redini del salotto televisivo. Un ritorno quello di Elisabetta sul piccolo schermo - dopo anni di assenza - che, per la prima volta, la pone al centro di un programma. «C’è stato qualche contatto tramite amici in comune che gravitano nel mondo della televisione. - ci racconta Elisabetta - Mi è stato chiesto se avessi chiuso con la televisione, ma io non ho mai detto che ho chiuso. Anzi, mi sarebbe piaciuto partecipare a progetti carini. Sky si è fatta avanti. Abbiamo fatto un po' di chiacchierate in generale, anche su progetti diversi da questo. E poi mi hanno proposto Vite da Copertina un mese prima di iniziare. Ho fatto i salti di gioia».

LEGGI ANCHE: Blend non è più beta, tutte le novità della funzione di Spotify