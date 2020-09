Elisa Isoardi e Todaro, selfie romantici e passeggiate mano nella mano: prove di flirt?

Impazza il gossip sulla nascita di una love story tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, beccati mano nella mano per le strade di Roma. Tra la ex conduttrice di della “Prova del Cuoco” e il ballerino di “Ballando con le Stelle” sembra essere nata una bella intesa. Anche se il programma condotto da Milly Carlucci non è ancora andato in onda, i due sembrano essere diventati inseparabili. Su Instagram fioccano i selfie abbracciati e ora la rivista “Diva e Donna” li ha sorpresi mentre passeggiano tra le vie di Roma come due novelli fidanzatini.

Elisa ritroverebbe l’amore dopo le love story con Matteo Salvini e Alessandro di Paola mentre Raimondo potrebbe trovare la tanto agognata serenità sentimentale dopo la fine del suo matrimonio con la ballerina Francesca Tocca. Elisa, che aveva già danzato con Todaro quando fu invitata nel programma come "Ballerina per una notte", ha già assicurato che ce la metterà tutta per far bella figura nel talent di Milly: «Ho energie da vendere - aveva confessato in un'intervista - Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata».

